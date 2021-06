Təsərrüfat sahiblərinə və turistlərə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artırılması və müraciətlərinin asanlaşdırılması məqsədilə layihənin www.tovillage.az portalının beta-versiyası istifadəyə verilib. Ölkəmizdə karantin rejimi ləğv edildikdən sonra portal vasitəsilə müxtəlif regionlara təşkil olunan turlara qoşulmaq və fərdi turlar sifariş etmək mümkün olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.