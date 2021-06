Ərdoğan Putinə MESAJ verdi: Rusiyanın Qarabağda bunu edəcəyinə inanmıram

“Azərbaycanın Zəngəzur layihəsini çox vacib hesab edir və dəstəkləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Rəcəp Tayyip Ərdoğan jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Ərdoğan qeyd edib ki, açılacaq bu dəhliz bütün bölgə üçün çox vacib bir fürsət olacaqdır.

“Bu məsələyə gəlincə, indiki andan etibarən Rusiya tərəfində fikir ayrılığı və ya bu işi təxirə salmaq niyyətinin olduğunu düşünmürəm. Əksinə, Rusiya burada daha faydalı bir atmosferdədir. Həm qardaşım İlham Əliyevin, həm də bu yaxınlarda cənab Putinlə ikitərəfli görüşümüz olacaq. Əlbətdə ki, hazırda bir şeyə görə addım ata bilmirik. Bu 5 illik bir razılaşma səbəbindəndir. Amma biz 5 illik razılaşma müddətində bu addımı atmaq istəyirik. Bu platforma məsələsinin dünən də dedim və bu gün də deyirəm ki, lider ölkələri Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və İrandır”.

Ərdoğan qeyd edib ki, qurulan bu platformada Gürcüstanın və Ermənistanda olmasını istəyirlər. Rusiya da bu məsələdə nikbin mövqedədir.

“Bu marşrut əlbəttə ki, Azərbaycan üçün böyük imkanlar yaradacaqdır. Eynilə, Ermənistana da böyük üstünlüklər verəcəkdir”.

- Bu yeni saziş çərçivəsində bir hərbi baza ola bilərmi? Şuşa Bəyannaməsi hərbi bazanı əhatə edirmi? sualına isə Ərdoğan belə cavab verib.

“Bu məsələ Şuşa Bəyannaməsinin xaricində deyil. Burada daha da inkişaf, genişlənmə ola bilər. Hələlik əsas məsələ sərhəddə olan problemlərin həlli və qarantıdır. Xüsusən cənab İlham Əliyevin Putinlə aralıq görüşləri bu məsələnin həllində müsbət addım ola bilər. Müzakirələrimiz sayəsində bu işi fərqli bir şəkildə inkişaf etdirə bilərik”.

