Hindistanın Uttar Pradeş vilayətində inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlər çayda üzən taxta qutunu açanda gözlərinə inanmayıb. Qutunun içində 22 günlük uşaq olub. Qutuda həmçinin hindu Tanrılarının şəkilləri və uşağı bürcləri yer alıb. Qız uşağının dərhal həkimlərin nəzarətinə götürülüb.

Onun vəziyyəti normaldır. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

