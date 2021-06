İran prezidenti Həsən Ruhani xalqa çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o seçiciləri sabah keçiriləcək prezident seçkilərində fəal iştirak etməyə çağırıb.

“Düşmənlərimiz seçici fəallığının aşağı olmasını istəyir. Fəal olaraq düşmənin arzusunun reallaşmasına imkan verməyək” - deyə Ruhani bildirib.

