“Türkiyənin tam hüquqlu üzv olmadığı Avropa Birliyi hədəflərinə çata bilməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Avropa Birliyi gücün mərkəzi olmaq istəyirsə Türkiyəni yanına almalıdır. Ərdoğan Avropa Birliyinin illərdir Ankaraya qarşı dürüst davranışlar sərgilmədiyini qeyd edib.

