Ərdoğan və Putin görüşəcək

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşəcəklər.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu Ərdoğan Bakıda səfərdə olarkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Azərbaycanın Zəngəzur layihəsini çox önəmli hesab edir və dəstəkləyirik. Bu məsələni etibarı Rusiya tərəfindən fikir ayrılığı və ya bu işi gecikdirmək niyyətinin olduğunu ehtimal etmirəm. Tam əksinə, Rusiya burada daha dəstəkləyici münasibət göstərir. Həm qardaşım İlham Əliyevin görüşləri var, həm də yaxınlarda cənab Putinlə ikitərəfli görüşüm olacaq”, - deyə Ərdoğan qeyd edib.

