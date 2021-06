44 günlük Vətən müharibəsi dövründə dünyada Azərbaycan xalqının haqq səsi olan, türkiyəli jurnalist Fulya Öztürkün göstərdiyi şücaət ona bir ömür Azərbaycan xalqının sevgisini qazandırdı. Jurnalist Azərbaycan əsgərləri ilə çiyin-çiyinə savaşaraq, azadlıq mübarizəsi aparıb.

Metbuat.az Bizim Mediaya istinadən xəbər verir ki, onun Azərbaycan sevgisinin əsas səbəblərindən biri də ana tərəfdən olan irsi qohumluqdur.

Daha ətraflı süjetdə:

