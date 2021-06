Elon Musk-ın dəstəklədiyi peyvənd TƏSİRLİ OLMADI

Tesla Motor və SpaceX-in qurucusu Elon Musk tərəfindən dəstəklənən CureVac peyvəndi koronavirusa qarşı təsirli olmadı.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusa qarşı mRNA əsaslı peyvəndin effektivliyi 47 faiz idi. Səhmlər açıqlanan hesabatdan sonra dəyərinin təxminən 50 faizini itirib. 40 min könüllünün qatıldığı sınaqlardan sonra nəticələri açıqlanan koronavirusa qarşı vaksinin 47 faiz olduğu deyildi. Amma görünən mənzərə odur ki, şirkətin icraçı direktoru hələ də ümidlidir. Şirkətdən bildirilən açıqlamada deyilir ki, vaksin üzərində işlər davam etdirilir və onun gələcək nəticələri daha yaxşı təsirli olacaqdır.

