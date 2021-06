Rusiya prezidenti Vladimir Putin amerikalı həmkarı Co Baydenlə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Bayden medianın təqdim etdiyi tərzdə biri deyil. “Medyada təqdim edilmiş şəxslə reallıqda olan şəxs bir-birindən tamamilə fərqlidir” deyən Putin, Baydenin ünvanına xoş fikirlər səsləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.