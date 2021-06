Putin SON xəbərdarlığını etdi: Rusiya buna ƏSLA imkan verməz

Rəsmi Kreml, Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq gündəliyi ilə əlaqədar mühüm açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin açıqlamasında bildirilir ki, Ukraynanın NATO-dakı iştirakı onları narahat edir, bu onların qırmızı xəttidir.

Məlumat üçün bildirək ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelensky, NATO-nun Ukraynanı ittifaqa üzv qəbul etməyə razılaşdığını açıqlayıb. ABŞ Prezidenti Coi Bayden isə Ukraynanın NATO-ya qoşulmadan əvvəl ölkə daxilindəki korrupsiyaya son verməli və bütün meyarlara cavab verməli olduğunu söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.