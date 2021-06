İranın İsfahan şəhərində qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, özünü Mehdi elan edən şəxs at belində əlində qılıncla küçəyə çıxıb. Sakinlərə qorxulu anlar yaşadan şəxs, İranın Ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneinin ünvanına sərt ifadələr səsləndirib.

Polis müdaxilə edərək, şübhəlini saxlayıb.

