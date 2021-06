Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının 2020-ci il üzrə xarici valyuta əməliyyatlarından gəlirlərinə görə renkinqini təqdim edirik:

Metbuat.az banker.az-a istinadla xəbər verir ki, siyahıya Azərbaycan Beynəlxalq Bankı başçılıq edir. Ölkənin nəhəng bankı 2020-ci ildə bu əməliyyatlardan 47.35 milyon manat gəlir əldə edib ki, bu da ümumi sektor üzrə gəlirin 41.3%-i deməkdir.

İkinci sırada “Kapital Bank” və üçüncü sırada isə “Xalq” bankı dayanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.