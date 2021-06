Ölkənin tədiyyə balansında 325.9 milyon ABŞ dolları PROFİSİT YARANDI

Bu ilin I rübündə Azərbaycanın tədiyyə balansının ümumi qalığı 325.9 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Halbuki ötən ilin eyni dövründə tədiyyə balasında 1 343.5 milyon dollarlıq kəsir yaranmışdı.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadla xəbər verir.

Ümumi kəsir ölkənin cari əməliyyatlar balansındakı 627.7 milyon dollarlıq qalıb (illik müqayisə: 2.9% az), kapital hesabındakı 0.6 milyon dollarlıq qalıq, maliyyə hesabındakı 14.4 milyon dollarlıq qalıq (1 il bundan əvvəl kəsir olub), balanslaşdırıcı maddələr üzrə 316.8 milyon dollarlıq kəsir (46.8% az) hesabına formalaşıb.

