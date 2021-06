Rusiyadan mina xəritələri ilə bağlı VACİB AÇIQLAMA

“Biz iyunun 12-də Azərbaycanın 15 nəfər Ermənistan vətəndaşını İrəvana təhvil verməsini alqışlayırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib.

“Bununla yanaşı, biz digər humanitar problemlərin də həllini vacib hesab edirik. Xüsusi ilə də ərazilərin minalardan təmizlənməsini və minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsini... Bizim bu istiqamətdə səylərimizdən sizin xəbəriniz var!” - deyə Rusiya XİN rəsmisi vurğulayıb.

