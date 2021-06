Futbol üzrə Avropa çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, B qrupun lideri Belçika Danimarka ilə qarşılaşıb. Oyunda hesabı meydan sahibləri açsa da, belçikalılar əzmkar qələbəyə sevinib - 2:1.

Bununla da Belçika xallarının sayını 6-ya yüksəldərək 1/8 finala vəsiqəni təmin edib.

Qeyd edək ki, günün son matçında Niderland və Avstriya milliləri qarşılaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.