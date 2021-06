Yevlax-Bərdə avtomobil yolunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Mercedes” markalı yük maşını Mamedov Tahir Yolçu oğlunu vuraraq müxtəlif bədən xəsarətləri yetirib.



Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.



Qeyd edək ki, vurulan Yevlax sakini ürək həkimidir.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

