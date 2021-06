Bakının Səbail rayonunda, "Gülüstan" sarayının arxasında güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə çoxlu sayda yanğın söndürən avtomobillər cəlb olunub.

Hadisə yerindən ilk görüntüləri təqdim edirik:

