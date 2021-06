"8 noyabr" prospektindən mərkəz istiqamətində, “Nargilə” kafesinin yanında qəza baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, qəza həmin hissədə sıxlığa səbəb olub.

