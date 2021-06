İsveçrədəki yarasalarda insanları yoluxduracaq VİRUS AŞKARLANDI

İsveçrədəki Sürix Universitetinin alimləri Covid-19-un köklərini daha yaxşı anlamaq və gələcək pandemiyalara hazır olmaq üçün ölkə daxilindəki yarasaları araşdırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində məlum olub ki, yarasalar insanlara və digər heyvanlara yayılıb xəstəlik yarada biləcək 39 fərqli virus daşıyırlar.

Yarasalardan birbaşa insanlara keçərək, xəstəliklərə səbəb olan virusların sayı olduqca azdır. Alimlər ümumiyyətlə yarasalar tərəfindən daşınan virusların insanlara başqa bir növ vasitəsilə keçdiyini düşünürlər. Sonra tədqiqatçılar ilk növbədə müəyyən edilmiş virusları daha dərindən analiz etməyə başlayıblar.

Müayinə edilən yarasaların bir qismində Orta Şərq Tənəffüs Sindromu (MERS) ilə əlaqəli, demək olar ki, tam koronavirusun genini saxladığı ortaya çıxıb. Tədqiqaçılar bildiriblər ki, yarasaların nəcis nümunələri virusları davamlı izləmək üçün faydalı bir vasitə ola biləcəkdir. Bu sahədə həm də,virusun genetik mutasiyalarını da aşkar etmək mümkün olacaq.

