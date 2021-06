Azərbaycan təmsilçisi Mirəşrəf Kazımzadə İtaliyanın Rozeto-deli-Abrutstsi şəhərində keçirilən 22 yaşadək boksçular arasında Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 75 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı 1/16 finalda Gürcüstanı təmsil edən erməni əsilli Arşak Yelizbaryanla üz-üzə gəlib.

Hər üç raundda güclü olan Kazımzadə rəqibini 3:0 hesabı ilə üstələyib.

