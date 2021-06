Rusiyadan Ərdoğanın Şuşa səfəri ilə bağlı İLK AÇIQLAMA: "Bunu doğru hesab etmirik"

Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşa səfəri barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Rusiya, Qarabağla bağlı məsələlərin Azərbaycan və ya Ermənistanın 3-cü ölkələrlə olan münasibətləri ilə əlaqələndirilməsini doğru hesab etmir:

“Hərbi müstəvi də daxil olmaqla bölgədəki ikili münasibətlər digər ölkələrin əleyhinə olmamalıdır. Bakı-İrəvan, İrəvan-Ankara arasında dialoqu, normallaşmaya yönəlik addımları, Cənubi Qafqazda yaxşı qonşuluq prinsipləri əsasında bütün bölgə ölkələrinin maraqlarını diqqətə alaraq həyata keçirilən əlaqələri həmişə dəstəkləyirik”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

