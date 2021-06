Gizli plan işə salındı: “Rusiya Qarabağdan çıxarılır” - Tibilisidə isə...

"Ermənistanda Nikol Paşinyan hakimiyyətdə qalacağı təqdirdə, ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan arasında Gürcüstan vasitəsilə əlaqələrin normallaşması üçün çalışacaq".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, Azərbaycan belə bir təmasa hazırdır.

"Vaşinqton Tibilisidə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bir araya gəlməsinə çalışacaq. Nikol Paşinyan da Vaşinqtonun bu vasitəçiliyindən razıdır. Məhz diversantların qaytarılması da ABŞ rolu sayəsində oldu. Qeyd edim ki, Paşinyanla prezident İlham Əliyevin görüşü Tibilisi şəhərində baş tuta bilər".

Politoloq qeyd etdi ki, Rusiyanın vasitəçiliyi nəticə vermir və Moskva yalnız vəziyyəti gərginləşdirməyə xidmət edir.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

