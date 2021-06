İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağını bombalaması Həmas təşkilatı tərəfindən etirazla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, İsrail ordusunun hücumları cavabsız qalmayacaq. İsrail tərəfi isə iddia edir ki, hücum Qəzzadan ölkə ərazisinə göndərilən “yandırıcı uçan şarlar”a cavab olaraq təşkil edilib.

