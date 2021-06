G7 zirvəsində Fransa prezidenti Emmanuel Makron amerikalı həmkarı Co Baydendən Türkiyəyə qarşı həmlə etməsini istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Politico” nəşri məlumat yayıb. İddialara görə, Makron Türkiyə və Rusiya qüvvələrinin Liviyadan çıxarılmasını istəyib. Makron Baydenə bununla bağlı 2 səhifəlik plan təqdim edib. Planda qüvvələrin 6 ay ərzində Liviyadan çıxarılması nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, Türkiyə Liviya hökumətinin dəvəti ilə ölkədədir.

