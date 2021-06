Tərtər rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki, hadisə Tərtər Rayon Məhkəməsinin qarşısında qeydə alınıb.

Belə ki, Anar Əliyev həyat yoldaşı Arzu Əliyevanı bir neçə bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

