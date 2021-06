Zambiyanın "qurucu atası" Prezident Kenneth Kaundanın xatirəsinə 21 günlük matəm elan edilib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən bayraqlar yarıya endirilib. Zambiyanın prezidenti Edgar Chagva Lungu özünün tvitter hesabında Kaundanın ailəsinə başsağlığı verib.

Qeyd edək ki, Kenneth Kaunda 1964-cü ildən bu yana 27 il boyunca ölkəni İngilis müstəmləkə güclərinə qarşı qoruyub. "Afrikanın Qandi" ləqəbini alan eks prezident 1991-ci ildə məğlub olub.



