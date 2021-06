Təhsil kreditləri özəl və dövlət universitetlərində oxuyan tələbələrə veriləcək

“Prezidentin müvafiq sərəncamları dövlət sifarişli yerlərin sayının 50 %-ə çatdırılması planlaşdırılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

Nazirin sözlərinə görə, Təhsil Tələbə Kredit Fondu həm özəl, həm də dövlət ali təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrə kredit verəcək: “Fondda maliyyə çatışmazlığı olarsa növbəli şəkildə nailiyyətləri yüksək olan tələbələrə daha çox şans yaradılacaq. Təhsil haqlarını özləri ödəyə bilən tələbələr kredit götürməyə bilər”.

