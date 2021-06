Dənizkənarı Bulvar İdarəsinə (İdarə) məxsus “Dənizkənarı Milli Park” MMC-nin Faiq Əliyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, şirkətə rəhbərlik İdarənin əməkdaşı Ceyhun Məmmədova həvalə olunub.

Xatırladaq ki, F.Əliyev indiyə qədər həm də İdarəyə məxsus “Sahil Xidməti” MMC-yə rəhbərlik edib və bu vəzifəsində saxlanılıb.

