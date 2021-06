Axşam sevgilisini evə çağırdı: Qurduğu plan DƏHŞƏTƏ GƏTİRDİ / FOTO

Türkiyənin Adana şəhərində xanım, A,T adlı sevgilisinə tələ quraraq onu axşam saatlarında evə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəy evə daxil olandan sonra 2 kişinin hücumuna məruz qalıb. Şübhəlilər gəncdən pul tələb ediblər. Qızın tələsinə düşdüyünü anlayan gənc, vəziyyətdən çıxmaq üçün pul verəcəyinə dair sənəd imzlayıb. Ardınca isə şübhəlilər onu sərbəst buraxıb.

Gəncin şikayətindən sonra polis xanımı və digər iki şübhəlini nəzarətə götürüb. Şübhəlilər iddia ediblər ki, A.T adlı şəxsin onlara pul borcu olduğuna görə belə addım atıblar. Araşdırmalar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.