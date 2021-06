ABŞ-ın qərb əyalətlərində isti son 108 ilin ən yüksək temperaturu qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kaliforniya temperatur 51 dərəcəni ötüb. Sonuncu dəfə bölgədə temperatur göstəricisi 1013-cü ildə 50 dərəcəni ötmüşdü.

Texas dairələri elektrikdə kəsintilərin olmaması, xətlərin yüklənməməsi üçün sakinlərdən kondisionerləri sondürməsini istəyib.

