Şimali Koreya lideri ABŞ-ı müharibə ilə HƏDƏLƏDİ: HAZIRIQ

Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkəsinin ABŞ-ın yeni rəhbərliyi ilə həm dialoqa, həm də qarşıdurmaya hazırlaşmalı olduğunu söyləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, may ayında ABŞ prezidenti Coi Bayden, nüvənin zənginləşdirilməsi fikrindən uzaqlaşacağı təqdirdə Kim Çen In ilə görüşməyə hazır olduğunu deyib. Ağ Evin sözçüsü Jen Psaki isə bildirib ki, ABŞ KXDR-ə qarşı siyasətinin nəzərdən keçirilməsini artıq başa çatdırıb. Onun sözlərinə görə, yeni siyasət əvvəlki iki prezidentin kursundan fərqlənir.

"Bu, böyük bir razılaşma üzərində qurulmayacaq və ya strateji səbrə əsaslanmayacaq"- deyə Psaki bildirib. Ağ Evdən verilən digər bir açıqlamada isə ABŞ-ın Cənubi Koreya və Yaponiya ilə bölgədəki digər müttəfiqləri ilə məsləhətləşmələrini davam etdirəcəyi bildirilib. Öz növbəsində Koreya liderinin də Psakinin fikirlərinə reaksiyası gecikməyib.

KXDR İşçi Partiyası Konqresinin iştirakçıları ilə şəkil çəkdirməyə gələn Kim Çenn Inn müsahibəsində bildirib ki, ABŞ-la həm dialoqa həm də qarşıdurmaya hərtərəfli hazırdırdılar.

“Dövlətimizin ləyaqətini qorumaq üçün qarşıdurmaya hərtərəfli hazırıq”- deyə Kim Çenn In bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

