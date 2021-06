Monteneqro parlamenti Srebrenitsa qətliamının tanınması və soyqırımı inkar edənlərin cəzalandırılması barədə qanunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədin lehinə 55 millət vəkili səs verib. 19 deputat isə qarşı çıxıb. Ədliyyə naziri Vladimir Leposavicin soyqırımı inkar edən fikirlər səsləndirməsi parlamentdə etirazlara səbəb olub.

Deputatlar nazirin qovulması barədə də səsvermə keçirib və o postundan qovulub.

