Bakıda 32 yaşlı qızı belə şantaj etdilər

Bakıda qadın şantaj olunub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu barədə zərərçəkmiş 32 yaşlı qadın Xəzər rayon Polis İdarəsinə müraciət edib. O bildirib ki, cari ilin mart-aprel aylarında tanışı onun videogörüntülərini sosial şəbəkədə paylaşacağı ilə hədələyib 8700 manat pul tələb edib.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hədə-qorxu ilə tələb etməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini A.Abdullayev müəyyən edilərək saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.