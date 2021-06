Azərbaycanlı biznesmenlərin bazarında bomba həyəcanı

Moskvada azərbaycanlı iş adamlarına məxsus “Sadovod” bazarına bomba qoyulması barədə polisə məlumat daxil olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, istinadən xəbər verir ki, anonim şəkildə daxil olan məlumatla bağlı araşdırma aparılır və bazara mütəxəssislər cəlb olunub.

“Moskva dairəvi yolunun 14-cü kilometrliyindəki Sadovod bazarında partlayış təhlükəsi barədə məlumat daxil olub”, - deyə polisin açıqlamasında qeyd olunub.

Bildirilib ki, əməliyyat xidmətinin mütəxəssisləri artıq bazarda yoxlama işlərinə başlayıblar. Bazarın işçiləri və müştərilər hələ ki, evakuasiya edilməyib.

Xatırladaq ki, Moskvanın ən böyük bazarlarından biri olan “Sadovod” azərbaycanlı iş adamı Qod Nisanov və Zarah İliyevin “Kievskaya Ploşad” şirkətinə məxsusdur. Bazar 40 hektar ərazidə yerləşir və 8000 mağazanı əhatə edir.

