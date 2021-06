Xəbər verdiyimiz kimi, məşhur aktyor Jan Klod Van Dammın oğlu aktyor Kristofer Van Damm azərbaycanlı gənc pianoçu Suada Hacızadə ilə ailə həyatı qurub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən bildirir ki, məşhur aktyor hərbçi ilə qohum olub.

Belə ki, Jan Klod Van Dam Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin sabiq əməkdaşı, polkovnik Elxan Hacızadə ilə quda olub.

Qeyd edək ki, Elxan Hacızadə bir neçə gün öncə yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə çıxarılıb.

