Vaksin vurulmuş şəxslər 6 ay sonra təkrar vaksinasiyası olunmalıdırmı? - AÇIQLAMA

“Həm xəstəlik keçirtmiş, həm də vaksin vurdurmuş şəxslərdə immunitet nə qədər olacaq bilinmir. Bu müddət 6 ay, 1 il və ömürlük də ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun həkim-infeksionisti Nəzrin Mustafayeva “COVID-19 və peyvəndlər” mövzusunda çıxışında deyib.

O bildirib ki, xəstələnmiş və sağalmış şəxsin vaksin olunmasının bir ziyanı olmaz. N. Mustafayeva qeyd edib ki, hazırda vaksin vurulmuş şəxslərə 6 ay sonra yenidən vaksin vurdurulması ilə bağlı qərar yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.