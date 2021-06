Nigeriyanın Kebbi əyalətində silahlılar qızların təhsil aldığı kollecə hücum edərək, 3 müəllimin də aralarında olduğu azı 30 yeniyetməni qaçırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum zamanı 1 təhlükəsizlik əməkdaşı həlak olub. Girov götürülən qızların azad olunması üçün axtarışlar başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.