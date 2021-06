Səudiyyə Ərəbistanı pandemiya ilə əlaqədar Həcc ziyarəti barədə yeni qayda tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, insanlar arasında təması azaltmaq üçün robotların xidmətindən istifadə ediləcək. Bildirilir ki, Kəbədə zəmzəm suyunu zəvvarlara robotlar paylayacaq.

