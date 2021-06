Hamı bu cütlükdən danışır: Sevgilərini elə bir yolla sübut etdilər ki... - FOTOLAR

Ukraynada 29 yaşlı Viktoriya Putovitova və 33 yaşlı Aleksandr Kudlay cütlüyü sevgilərini yoxlamaq üçün qəribə üsula əl atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar bir-birilərinin əllərini qandallayaraq yaşayıblar. Cütlüyün bir-birilərinə bitişik formada neçə gün yaşayacağı sosial media istifadəçiləri tərəfindən də maraqla qarşılanıb. Cütlük 123 gündən sonra bir-birilərindən ayrılmaq qərarını veriblər.

Sevgililər günü birləşən cütlük çox dalaşdığı üçün ayrılıblar. Onlar jurnalistlərin qarşısında qandallarını kəsiblər.

