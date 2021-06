"Rusiya Qarabağla bağlı Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla sıx təmasdadır" - Peskov

Rusiya Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycanla sıx təmasdadır.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

“Ankara, Bakı və İrəvanla sıx təmasdayıq və düşünürük ki, hər hansı bir addım Zaqafqaziyada vəziyyətin daha da sabitləşməsinə, infrastrukturun inkişafına, nəqliyyat logistikasına, ümumiyyətlə vəziyyəti düzəltməyə kömək edə bilər.

"Eyni zamanda bu addımlar gərginliyin artımına xidmət edəcək heç bir elementə yol açmamalıdır".

