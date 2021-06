Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov amerikalı rəsmilərin prezident Co Bayden və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasındakı görüşə dair şərhlərinə etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, amerikalı rəsmilər şərhlərdə yalnız ABŞ-ın maraqlarından bəhs edirlər. “Tək tərəfli oyun olmayacaq” deyən Lavrov bəyan edib ki, Rusiya ölkənin maraqlarına zidd olan addımlara səssiz qalmayacaq.

