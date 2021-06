Kanadada qadın işlənmiş əşyaların satıldığı dükandan 5 dollara rəsm alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aldığı tablonu evinə gətirən sakin böyük sürprizlə üzləşib. Əsərin müəllifi ilə maraqlanan qadının apardığı araşdırmadan məlum olub ki, əsər məşhur rəssam David Bouiyə aiddir.

Qadın hələlik əsəri satmaq barədə düşünməsə də, tablonun dəyərinin yüz minlərlə dollar olduğu bildirilir.

