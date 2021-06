Prezident Prezident Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarını təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılmasının 20 illiyi münasibətilə və dövlət–din münasibətlərinin tənzimlənməsində səmərəli fəaliyyətinə görə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“Tərəqqi” medalı ilə

Allahverdiyeva Səbinə Elbrus qızı

Babayev Vüqar Səyyad oğlu

Həziyev Əli Vəli oğlu

Hümmətov Vüqar Hümmət oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

İsmiyev Şəhriyar Muradxan oğlu

Paşazadə Tərxan Əlhəddin oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.