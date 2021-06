“Aralıq dənizinin şərqindəki vəziyyətlə bağlı konfrans keçirmək təklifimiz hələ də qüvvədədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, bölgədəki enerji mənbələrinin dövlətlər arasında əməkdaşlığa səbəb olması öz əlimizdədir. Ərdoğanın sözlərinə görə, dövlətlərin bu məsələdə əməkdaşlıq etməsi bütün tərəflər üçün faydalı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.