BMT Baş Assambleyası Antonio Quterreşi ikinci müddətə BMT-nin baş katibi təyin edib.

Metbuat.az BMT-nin saytına istinadla xəbər verir ki, Baş Assambleyanın qərarına əsasən, Antonio Quterreş bu vəzifəni 2022-ci ildən 2026-cı ilədək icra edəcək.

