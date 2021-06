İstanbulda 28 yaşındakı B.Y adlı şəxs cinsiyyətini dəyişməyə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyatdan sonra vəziyyəti ağırlaşan şəxs həyatını itirib. Bildirilir ki, əməliyyat özəl xəstəxanaların birində qanunsuz keçirilib. Həkim məsuliyyətdən yayınmaq üçün əməliyyatdan əvvəl gəncə sənəd imzaladıb.

Buna baxmayaraq, gəncin atasının şikayətindən sonra 4 həkim məsuliyyətə cəlb edilib.

