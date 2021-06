Mərhum xalq artisti Yaşar Nurinin müğənni qızı Ülkər səhnə aldığı məkanda oriental rəqs edib.

Metbuat.az 32gun.news-a istinadən xəbər verir ki, həmin görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

