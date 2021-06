Hərbi bazanın açılması nəyi dəyişəcək? - Türkiyəli generaldan SENSASİON AÇIQLAMA / VİDEO

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan ərazisində Türkiyə hərbi bazasının yerləşdirilməsini mümkün sayır. Dövlət başçısı Azərbaycan səfərindən qayıdarkən təyyarədə media nümayəndələrinə verdiyi açıqlamada bildirib ki, bu, Şuşa Bəyannaməsində açıqlanan maddələrin xaricində deyil.

Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq hərbi atteşesi, ehtiyatda olan general Yücel Karauz və Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Yeni TV-nin canlı yayımında Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza açma ehtimalından danışıb.

Metbuat.az canlı yayımdan mühüm məqamları təqdim edir:

