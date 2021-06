Rusiya və Türkiyə arasında bütün təyyarə reysləri iyun 22-dən etibarən bərpa olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT haber” məlumat yayıb. Məlumata görə, ölkələr arasında bu barədə razılıq əldə olunub.

Qeyd edək ki, Rusiya pandemiya ilə bağlı vəziyyəti əsas gətirərək, aprelin 15-dən Türkiyə ilə hava əlaqəsini dayandırıb. Bəzi dairələr bu qərarı siyasi məsələlərlə əlaqələndirib.

Bu gün xarici mənbələr uçuşların bərpa olunacağı barədə iddialar irəli sürmüşdü.

