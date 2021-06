Koronavirusun sirlərini bilən cəsus qaçdı: Sübutları açıqlayıb / FOTO

Çindən olan yüksək rütbəli cəsus ABŞ-a qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, cəsus Vuhan laboratoriyası barədə ABŞ-a sübutlar təqdim edib. Məlumata görə, həmin cəsusun adı Donq Jinqveidir. Onun fevral ayında qızı ilə birlikdə ABŞ-a qaçdığı güman edilir. Bildirilir ki, Donq nazir müavini və cəsus şəbəkəsinin rəhbəri postunda çalışıb. Bununla da, Donq Çinin tərəf dəyişən ən yüksək rütbəli cəsusu olub.

Məlumata görə, Çin cəsusun geri qaytarılmasını tələb etsə də, ABŞ rədd edib. Bununla bağlı keçirilən toplantıda ABŞ və Çindən olan diplomatlar arasında ciddi gərginlik yaşayıb.

